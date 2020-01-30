Российский самолет экстренно приземлился из-за угроз девушки

Самолет российской авиакомпании S7 экстренно приземлился в московском аэропорту Домодедово после того, как одна из пассажирок пригрозила взорвать себя и весь самолет.

Воздушное судно следовало по маршруту из Симферополя в Москву, на борту самолета находились 195 человек. Экипаж лайнера доложил диспетчерам, что одна из пассажирок угрожает взорвать себя и самолет, передает ТАСС.

После приземления полицейским удалось задержать 35-летнюю женщину. Согласно предварительным данным, никаких взрывных устройств в ее багаже не обнаружили. Предположительно, девушка находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Сейчас сотрудники силовых структур и экстренных служб аэропорта проводят все необходимые мероприятия.