Россия закроет границу на Дальнем Востоке

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о закрытии границы на Дальнем Востоке для защиты от коронавируса.

Мишустин также поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой ежедневно информировать население о текущей обстановке и мерах профилактики. Сейчас число жертв нового заболевания выросло до 170 человек, зараженных — 7711.

В России официально ни одного случая не зарегистрировано, однако правительство уже сформировало профильный оперативный штаб, которые займется подготовкой к возможной вспышке инфекции.

В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в густонаселенном городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV, он передается воздушно-капельным путем, а также через прикосновения.

Основные симптомы — сухой кашель, затрудненное дыхание, повышенная температура тела, слабость. У людей с ослабленным иммунитетом коронавирус переходит в тяжелую пневмонию, которая приводит к смерти.