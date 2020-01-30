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Ребенка госпитализировали в Новосибирске с подозрением на коронавирус

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Медики госпитализировали ребенка, прилетевшего из Китая, по подозрению в заражении коронавирусом, сообщается пресс-служба Минздрава Новосибирской области.

Машина скорой медицинской помощи из аэропорта Толмачево в детскую больницу №3 Новосибирска доставила трехлетнюю девочку, у которой наблюдаются легкие признаки ОРВИ.

Семья отдыхала на острове Хайнань (Китай) и в четверг вернулась в Россию рейсом из Пекина. В самолете ребенок почувствовал недомогание, на борту девочке измерили температуру, она оказалась слегка повышенной – 37,7.

Медики встретили самолет, у девочки взяли анализы сразу по прилету и повторно при поступлении в больницу. Биоматериал доставили в новосибирский центр «Вектор», результат исследований будет известен в пятницу.

Число погибших от коронавируса в Китае достигло 170 человек, а число зарегистрированных случаев заражения превысило 7,7 тысячи.


Тема: Распространение китайского вируса
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