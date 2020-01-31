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Фильм дня: «Форсаж»

Источник:
Sibnet.ru
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«Форсаж» из фильма про гонки постепенно превратился в почти фантастический боевик, но истинные поклонники Вина Дизеля знают толк и в юморе, и в комичности персонажей франшизы.

Первый «Форсаж» вышел в 2001 году. Оригинальный гоночный боевик поразил умы зрителей, где обаятельный Брайан О’Коннер под прикрытием охотится на брутального уличного гонщика Доминика Торрето. Брайан и Доминик по разную сторону закона, но их сближает любовь к машинам и жажда справедливости.

Всего выпущено восемь серий франшизы, в шести из них главным героем стал Вин Дизель. От фильма к фильму зрители все больше критикуют боевик, огорчаясь тем, что сюжет от гонок уходит в простой боевик. Но не стоит упускать тот момент, что создатели и не позиционируют картину, как киношедевр про автомобили.

Чтобы получить удовольствие от просмотра «Форсажа» стоит обратить внимание на детали и на философию Дизеля, исполняющего роль Доминика Торетто. Все что он делает — грабит грузовики, перепродает тачки, калечит людей — во имя семьи. Кроме этого, сценаристы «Форсажа» сдобрили ленту приличным юмором.

Что касается дальнейших эпизодов «Форсажа», где появляются именитые актеры Дуэйн Джонсон, Джейсон Стейтем, Шарлиз Терон, Курт Рассел, то их лучше смотреть, познакомившись со всеми частями франшизы. Тогда и шутки покажутся смешнее и поведение героев более оправданным.



 

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