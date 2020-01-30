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Клещи проснулись на Алтае в середине зимы

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Employee of US Government

Мужчину в конце января укусил клещ, когда он гулял в окрестностях Горно-Алтайска, сообщил Минздрав республики.

В больницу он обратился во вторник. Уточняется, что за несколько дней до этого в лабораторию Центра гигиены и эпидемиологии на анализ принесли трех живых клещей, снятых с крупного рогатого скота в Майминском районе.

Специалисты предупреждают, что уже сейчас, несмотря на то, что зима еще не закончилась, при планировании отдыха на природе и уходе за домашними животными, необходимо помнить об опасности присасывания клещей.

Если клещ «присосался», необходимо немедленно обратиться в медицинскую организацию для введения иммуноглобулина и назначения профилактического лечения.

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