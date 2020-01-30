Опубликованы уникальные фото поверхности Солнца

Солнечный телескоп DKIST, установленный на Гавайях, сделал самые детальные фотографии поверхности Солнца, снимки опубликованы Национальным научным фондом США.

Телескоп способен «рассмотреть» образования на поверхности Солнца размером от 30 километров в поперечнике. На фото отлично видна ячеистая структура солнечных структур, при этом размер каждой зоны сопоставим с площадью американского штата Техас.

Фото: © nsf.gov

Сфотографированные образования в фотосфере Солнца представляют собой вершины раскаленных конвективных колонн из плазмы, которая поднимается из недр светила к поверхности, остывает и снова уходит вниз.

Некоторые пользователей соцсетей сравнили детальные фотографии поверхности с изображениями гигантских золотых самородков, а также орехов в карамели и попкорна, опубликовав соответствующие снимки.

Am I the only one who saw "The most detailed image of the Sun's surface to date" and thought that it looks like Kappalandi mittai? pic.twitter.com/8h0qsE7XwM — Anoop Menon (@godsonlymistake) January 30, 2020

Между тем астрономы рассчитывают, что детализированные снимки Солнца помогут лучше понять поведение звезды и точнее прогнозировать цикл ее активности.