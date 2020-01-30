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Опубликованы уникальные фото поверхности Солнца

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Ekrem Canli / CC BY-SA 4.0

Солнечный телескоп DKIST, установленный на Гавайях, сделал самые детальные фотографии поверхности Солнца, снимки опубликованы Национальным научным фондом США.

Телескоп способен «рассмотреть» образования на поверхности Солнца размером от 30 километров в поперечнике. На фото отлично видна ячеистая структура солнечных структур, при этом размер каждой зоны сопоставим с площадью американского штата Техас.

Фото: © nsf.gov

Сфотографированные образования в фотосфере Солнца представляют собой вершины раскаленных конвективных колонн из плазмы, которая поднимается из недр светила к поверхности, остывает и снова уходит вниз.

Некоторые пользователей соцсетей сравнили детальные фотографии поверхности с изображениями гигантских золотых самородков, а также орехов в карамели и попкорна, опубликовав соответствующие снимки.

Между тем астрономы рассчитывают, что детализированные снимки Солнца помогут лучше понять поведение звезды и точнее прогнозировать цикл ее активности.

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