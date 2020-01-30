Новосибирец получил 14 лет за киллера для жены

Житель Новосибирска отправится в колонию на 14 лет за подготовку заказного убийства экс-супруги, проживающей с ней женщины и ребенка, сообщило региональное СУ СК России.

По данным следствия, весной 2018 года новосибирец узнал, что его бывшая жена продала квартиру и захотел забрать деньги себе. Для этого, по его мнению, нужно было убить экс-супругу, и проживающую с ней 36-летнюю женщину и ее ребенка.

Мужчина тщательно подготовился к устранению неугодной бывшей жены: купил сигнальный пистолет в одном из магазинов города Новосибирска, переделал его под боевые патроны и подыскал исполнителя преступления. Предоставил киллеру полную информацию о личности и повседневной жизни потерпевших.

С исполнителем убийства мужчина встречался неоднократно, рассказывал об обстановке в квартире экс-супруги, благоприятных путях подхода до места убийства и советовал, как лучше уйти после совершенного преступления. Кроме того передал киллеру комплект ключей от квартиры. Непосредственному убийце новосибирец пообещал заплатить 2,5 миллиона рублей — половину стоимости квартиры.

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Как выяснило следствие, это был не единственный запланированный способ обогащения для сибиряка. Он планировал также совершить разбойное нападение на одну из станций технического обслуживания автомобилей и непосредственно на ее руководителя.

Оперативная информация о готовящемся заказном убийстве и разбойном нападении поступила оперативникам летом 2018 года. После проведенной сотрудниками правоохранительных органов работы, киллер пришел к заказчику и сказал, что выполнил работу. После этой радостной для заказчика новости, его задержали сотрудники полиции.

Жадному сибиряку предъявили целый «букет» обвинений, в том числе по статьям 33, 30, 105 УК РФ (организация приготовления к совершению убийства из корыстных побуждений и по найму), 30 и 162 УК РФ (приготовление к совершению разбоя), а также по четырем эпизодам статьи 222 УК РФ (незаконное приобретение оружия и боеприпасов). Ближайшие 14 лет неудавшийся заказчик убийства проведет в колонии особого режима.