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Россиянам рассказали про опасность помидоров

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Употребление помидоров может приносить вред организму человека, хотя этот овощ традиционно считается очень полезным для здоровья, сообщила журналистам врач-диетолог Елена Соломатина.

Так, из-за большого количества органических кислот томаты противопоказаны при гастрите и язве желудка, указала специалист. Кроме этого, помидоры не стоит есть людям с камнями в почках, передает «Вечерняя Москва».

«Кроме того, я не рекомендую даже тем, у кого нет проблем с желудком, употреблять в пищу много кетчупа. В него добавляют сахар, а сладкое не полезно для нашего организма», — добавила Соломатина.

В томатах действительно содержится много витаминов, микро- и макроэлементов, а также ликопина, благотворно влияющего на предстательную железу и другие внутренние органы, подчеркнула при этом медик.

По словам диетолога, термически обработанные помидоры полезнее, чем свежие, поэтому перед употреблением она советует непродолжительное время тушить их на медленном огне.

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