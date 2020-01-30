Экс-главу района в Забайкалье задержали за хищение

Бывшего главу Ононского района Забайкальского края и его заместителя задержали по подозрению в хищении субсидий в размере 600 тысяч рублей, сообщила пресс-служба краевого ГУ МВД.

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По версии полиции, в администрацию района из краевого Министерства территориального развития поступили субсидии на возмещение расходов по ЖКХ. По указанию главы администрации и его заместителя поступившие деньги были перечислены на счет фирмы-однодневки, обналичены и в дальнейшем похищены.

В настоящее время бывшие глава администрации и его заместитель задержаны и помещены в изолятор временного содержания. По местам их жительства и работы проведены обыски, изъята документация.

По материалам проверки следователем МО МВД России «Акшинский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения). Максимальная санкция по этой статье — шесть лет лишения свободы.