Названы способные уничтожить мир за 30 минут подлодки

В рейтинге издания National Interest оказались подлодки проекта 955 «Борей», которые издание называет «самыми тихими субмаринами с баллистическими ракетами», а также подлодки проекта 667БДРМ «Дельфин» и субмарины проекта 885М «Ясень-М».
Автор материала указывает, что подлодки проекта 885М «Ясень-М»
могут подобраться к восточному побережью США на две тысячи километров, после
чего они смогут поражать цели буквально на всей территории Соединенных Штатов.
Из американских подлодок в списке оказались субмарины типа «Огайо» и новые подлодки типа «Колумбия», строительство которых ожидается в следующем году. При этом американские субмарины новейшего типа поступят на вооружение только через десять лет.
Отмечается, что некоторые из вошедших в список субмарин настолько мощные, что одной из таких боевых машин было бы достаточно, чтобы «стереть в радиоактивный пепел» сразу 288 целей размером с город.
«Эти машины и их боевое снаряжение могли бы уничтожить цивилизацию за меньшее время, чем требуется для заказа пиццы, если бы началась третья мировая война», — подытоживает автор статьи.