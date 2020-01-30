Названы способные уничтожить мир за 30 минут подлодки

Западные эксперты перечислили пять подлодок, способных уничтожить мир за 30 минут. В список попали три российский субмарины.

В рейтинге издания National Interest оказались подлодки проекта 955 «Борей», которые издание называет «самыми тихими субмаринами с баллистическими ракетами», а также подлодки проекта 667БДРМ «Дельфин» и субмарины проекта 885М «Ясень-М».

Автор материала указывает, что подлодки проекта 885М «Ясень-М» могут подобраться к восточному побережью США на две тысячи километров, после чего они смогут поражать цели буквально на всей территории Соединенных Штатов.



Из американских подлодок в списке оказались субмарины типа «Огайо» и новые подлодки типа «Колумбия», строительство которых ожидается в следующем году. При этом американские субмарины новейшего типа поступят на вооружение только через десять лет.

Отмечается, что некоторые из вошедших в список субмарин настолько мощные, что одной из таких боевых машин было бы достаточно, чтобы «стереть в радиоактивный пепел» сразу 288 целей размером с город.

«Эти машины и их боевое снаряжение могли бы уничтожить цивилизацию за меньшее время, чем требуется для заказа пиццы, если бы началась третья мировая война», — подытоживает автор статьи.