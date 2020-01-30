Новосибирец поднял цену за фото Бузовой со 100 до 500 тысяч

Новосибирский фотограф Сергей Тарасов поднял стоимость фотографии Ольги Бузовой с автографом ее бывшего мужа со 100 тысяч рублей до 500 тысяч, сообщил автор снимка.

«Решил поднять цену», — коротко написал Тарасов в соцсети. Ранее он уже обдумывал увеличить стоимость почти раритетного снимка.

Фотография телеведущей была сделана в Новосибирске в 2013 году на одном из мероприятий, где присутствовала знаменитость. Один из кадров Бузова даже ставила на аватраку «ВКонтакте». Фотограф распечатал снимок, и уже в другой раз попросил футболиста Дмитрия Тарасова, на тот момент еще мужа Бузовой, оставить автограф.

По словам Сергея Тарасова, снимком уже интересовались поклонники знаменитости, но просили сбавить цену. Продавец же напротив цену повышает, чтобы добиться своей цели. Он хочет создать прецедент о продаже втридорога снимка ведущей «Дома-2».

«Понятно, что все это бред и сумасшествие, и прикол, не более того», — сказал Sibnet.ru Сергей Тарасов.