Охоту с луком и арбалетом разрешили в России

Закон, приравнивающий лук и арбалет к охотничьему оружию, вступил в силу в России. Купить такое оружие смогут россияне, имеющие охотничий билет и разрешение на охотничье оружия.

Это документ приравнял лук и арбалет к охотничьему метательному стрелковому оружию. Ранее их можно было использовать только для спортивных соревнований. Купить такое оружие теперь могут россияне, владеющие охотничьим билетом и разрешением на хранение охотничьего оружия. Закон вступил в силу спустя 180 дней после его официального опубликования.

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В Минприроды ранее заявили о планах изменить правила получения охотничьего билета. Сейчас они представляют собой формальную процедуру, поэтому оружие получают те, кто не понимает ценности животных, сообщало издание, приводит РБК мнение специалистов ведомства.

В Минприроды запланировали ввести охотничий минимум, который является экзаменом на знание основ биологии диких животных, техники безопасности и требований правил охоты.