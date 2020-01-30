НАВЕРХ
#Законы #Город #Активисты #Образование #Здоровье #История #Религия #О людях #Туризм #Еда #Гео #Звери

Охоту с луком и арбалетом разрешили в России

Источник:
РБК
115 2
Фото: Crossbowproductions / CC BY-SA 4.0

Закон, приравнивающий лук и арбалет к охотничьему оружию, вступил в силу в России. Купить такое оружие смогут россияне, имеющие охотничий билет и разрешение на охотничье оружия.

Это документ приравнял лук и арбалет к охотничьему метательному стрелковому оружию. Ранее их можно было использовать только для спортивных соревнований. Купить такое оружие теперь могут россияне, владеющие охотничьим билетом и разрешением на хранение охотничьего оружия. Закон вступил в силу спустя 180 дней после его официального опубликования.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕОднокомнатная берлога: как спят медведи

В Минприроды ранее заявили о планах изменить правила получения охотничьего билета. Сейчас они представляют собой формальную процедуру, поэтому оружие получают те, кто не понимает ценности животных, сообщало издание, приводит РБК мнение специалистов ведомства.

В Минприроды запланировали ввести охотничий минимум, который является экзаменом на знание основ биологии диких животных, техники безопасности и требований правил охоты.

Еще по теме
Силовикам откроют данные россиян
Бесплатный интернет запустят летом
Путин поручил продлить программу маткапитала
Полицейским в России установили новые правила
смотреть все
Жизнь #Законы
КАРТИНА ДНЯ
•
Пораженные коронавирусом выявлены во всех провинциях Китая
•
Путин помиловал осужденную за наркотики израильтянку
•
США расширили антироссийские санкции
•
Охоту с луком и арбалетом разрешили в России
Подробности
•
Коронавирус стал героем интернет-фольклора
•
Игроки Ростелекома получили преимущества в Warface и ArcheAge
•
Забытый монстр: почему «Объект 195» проиграл «Армате»
•
Маньяки в погонах: как раскрывают больных моралистов
Как это работает
•
Как устроена МКС: удивительное и самое подробное видео
•
Какое обезболивающее средство лучше
•
Почему все лгут, или Как работает полиграфолог
•
Спящая ледышка: куда зимой исчезают лягушки?
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Экс-главу района в Забайкалье задержали за хищение
Сибирь 30.01.2020 15:29
Убитая ревнивцем женщина до этого обращалась в полицию
Сибирь 30.01.2020 14:01
Жестокое убийство в Приангарье раскрыли спустя 17 лет
Сибирь 30.01.2020 13:58
Кошку спасли из водослива в Новосибирске. ВИДЕО
Сибирь 30.01.2020 12:52
Самое популярное
Озвучен правильный способ стирать джинсы
13044
Смертельный китайский вирус предсказывала Ванга
11574
США начали «финальную битву» за Сирию
10407
Начало сериала по роману Лукьяненко поссорило зрителей
8337
Обсуждение (2)
Правила комментирования
Добавить комментарий
Правила комментирования
КАРТИНА ДНЯ
•
Пораженные коронавирусом выявлены во всех провинциях Китая
•
Путин помиловал осужденную за наркотики израильтянку
•
США расширили антироссийские санкции
•
Охоту с луком и арбалетом разрешили в России
Как это работает
•
Как устроена МКС: удивительное и самое подробное видео
•
Какое обезболивающее средство лучше
•
Почему все лгут, или Как работает полиграфолог
•
Спящая ледышка: куда зимой исчезают лягушки?
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Игроки Ростелекома получили преимущества в Warface и ArcheAge
•
Адрес и пароль: как попасть в настройки роутера
•
Тариф «Игровой»: как стать киберспортсменом
•
Акция для геймеров: тариф «Игровой» за подключение друга
•
Попробуй новое ТВ: раздача бесплатного Wink продолжается
•
Аванс или кредит: как понять счета Ростелекома
Мультимедиа
•
Семь крещенский купелей Новосибирска. ИНФОГРАФИКА
•
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
•
Экзоты, гиганты и милашки на выставке кошек. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Зеленский обвинил СССР в развязывании Второй мировой войны
73
Рейтинг доверия Путину показал максимум
66
Эксперты предупредили о скачке цен на молоко и мясо
55
Силовикам откроют данные россиян
52
Кремль оскорбился после обвинений Зеленского
49