Убитая ревнивцем женщина до этого обращалась в полицию

Беременная жительница Новосибирска, убитая сожителем, за две недели до трагедии обращалась в полицию по поводу избиения, сообщает ГУ МВД по региону.

В понедельник днем 34-летний мужчина в подъезде одного из домов по улице Кирова дождался свою 33-летнюю беременную сожительницу, и ударил ножом в спину. Девушка умерла, сообщает СУ СК РФ по Новосибирской области.

По данным ГУ МВД по региону, 15 января от нее поступало заявлении о избиении сожителем. Сотрудники полиции опросили обоих участников инцидента, направили женщину на судебно-медицинскую экспертизу. Иных обращений от гражданки, в том числе об угрозе убийством, в полицию не поступало.

«Действиям сотрудников, которым была поручена отработка заявления потерпевшей от 15 января, будет дана оценка в ходе служебной проверки», — говорится в сообщении.