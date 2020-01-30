Убитая ревнивцем женщина до этого обращалась в полицию

Беременная жительница Новосибирска, убитая сожителем, за две
недели до трагедии обращалась в полицию по поводу избиения, сообщает ГУ МВД по
региону.
В понедельник днем 34-летний мужчина в подъезде одного из
домов по улице Кирова дождался свою 33-летнюю беременную сожительницу, и ударил
ножом в спину. Девушка умерла, сообщает СУ СК РФ по Новосибирской области.
По данным ГУ МВД по региону, 15 января от нее поступало
заявлении о избиении сожителем. Сотрудники
полиции опросили обоих участников инцидента, направили женщину на
судебно-медицинскую экспертизу. Иных обращений от гражданки, в том числе об
угрозе убийством, в полицию не поступало.
«Действиям сотрудников, которым была поручена отработка
заявления потерпевшей от 15 января, будет дана оценка в ходе служебной проверки»,
— говорится в сообщении.