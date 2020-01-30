Жестокое убийство в Приангарье раскрыли спустя 17 лет

Мужчина, жестоко убивший в 2003 году женщину в Иркутской области, и спрятавший ее тело в реке, попался спустя 17 лет, сообщило региональное СУ СК России.

В апреле 2003 года жительница города Вихоревка Братского района отдыхала в компании знакомых. Во время застолья с обилием алкогольных напитков она познакомилась с 24-летним молодым человеком. Через некоторое время женщина ушла от шумной компании и отправилась на квартиру к новому знакомому для более тесного общения.

Дома знакомство закончилось крупной ссорой. Новоявленный ухажер избил «даму сердца», и в ярости нанес ей множественные удары ножом, а когда пришел в себя, понял, что подруга умерла. Испугавшись, он отнес ее тело к реке и там утопил. Вернувшись домой, уничтожил нож и тщательно скрыл улики.

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В 2019 году дело возобновила аналитическая группа по раскрытию преступлений прошлых лет. Специалисты по крупицам собирали сведения о событиях тех дней, проанализировали дополнительно собранные материалы уголовного дела и пришли к выводу: совершить убийство мог только один человек, и его имя было известно.

На первом же допросе мужчина не стал отрицать своей вины. За истекшие 17 лет, пока преступление оставалось не раскрытым, он успел из уехать из Вихоревки и обзавестись семьей. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Максимальная санкция по этой статье предусматривает 15 лет лишения свободы.