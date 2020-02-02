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Сериал «Поздний срок»: каких жертв потребует истина?

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © предоставлено Первым каналом

Многосерийная мелодрама «Поздний срок» с Любовью Толкалиной в главной роли стартует на Первом канале с 3 февраля. История расскажет о сложном выборе журналистки между семейным счастьем и профессией.

Сюжет сериала развивается с начала 2000-х годов и до наших дней. Главная героиня Лера Смирнова (Толкалина) приезжает в Москву, чтобы стать известным журналистом. По счастливой случайности она попадает в лучшее издание под руководством своего кумира — мэтра журналистики Юрия Смирнова, в которого влюблена. До определенного времени все складывается благополучно.

Сюжетные повороты

Леру Смирнову ждет много испытаний. В каждый момент, когда жизнь, кажется, пошла в гору — случается неприятность. Сначала на ее любимого мужчину совершают покушение, потом она стоит перед выбором —надеяться на чудо или навсегда оставить любовную историю в прошлом.

Смирнова узнает, что у нее будет долгожданный ребенок, но за это ей грозит осуждение со стороны коллег и друзей. Она будет вершить судьбы работников своего детища — информационного агентства, терять и находить друзей.

Создатели сериала позаботились о том, чтобы зритель не смог догадаться, кто из окружающих ее мужчин станет настоящим спутником жизни, а детективный сюжет добавляет ценности картине.

От создателей

«Это остросюжетная мелодрама с элементами детектива. Персонаж Любы Толкалиной очень противоречивый, поступающий неоднозначно с точки зрения общественной морали. Мы с ней это оправдывали. Люба вообще очень дотошная актриса и все время придумывала интересные ходы для своего персонажа. Она замечательная актриса и прекрасный человек, работать с ней было огромным удовольствием», — сказал о «Позднем сроке» режиссер Дмитрий Маганов.

Кроме Толкалиной, ключевые роли в сериале сыграли Александр Лазарев младший («Дипломат», «Союз спасения», «Мосгаз. Новое дело майора Черкасова»), Кирилл Гребенщиков («Тест на беременность», «Ученица Мессинга», «Двойная сплошная»), Юрий Батурин, Ксения Энтелис и другие.

«Нам повезло, что Александр Лазарев согласился на роль — мы понимали, что эта роль не его калибра, он половину сериала у нас "пролежал". Большое спасибо, что согласился. Те не очень большие эпизоды, которые были, он сыграл мастерски! Это обаяние, излучение мужской харизмы — все это есть в Александре. И на контрасте другая мужская роль у Кирилла Гребенщикова. Это человек действия, он более простой. Сашины интеллигентские, тонкие поколенческие вещи – в герое Кирилла этого нет. Но в нем есть настоящий мужчина — страдающий, меняющийся. С Кириллом мы тоже поняли практически сразу, что это то, что нужно», — сказала продюсер сериала Елена Метликина.

Сериал «Поздний срок» выходит на Первом канале с 3 февраля, показ по будням в 21.30.
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