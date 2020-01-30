Путин помиловал осужденную за наркотики израильтянку

Президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании гражданки Израиля Наамы Иссахар, сообщает пресс-служба Кремля. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху выразил ему за это особую благодарность.

«Руководствуясь принципами гуманности, постановляю: помиловать Иссахар Нааму, 1993 года рождения, осужденную 11 октября 2019 года Химкинским городским судом Московской области, освободив ее от дальнейшего отбывания наказания в виде лишения свободы», — говорится в сообщении.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарил «своего друга президента Путина» за помилование Иссахар, приводит РИА Новости сообщение пресс-службы главы израильского правительства.

Как позднее сообщила пресс-служба премьер-министра Ранее Иссахар попросила президента России о помиловании. В ходатайстве она частично признала свою вину, сообщила подмосковный омбудсмен Екатерина Семенова.

Израильтянку задержали в минувшем апреле в транзитной зоне аэропорта Шереметьево на пути из Дели в Тель-Авив. В рюкзаке у Иссахар нашли почти десять граммов гашиша — наркотик девушка, по ее собственным словам, везла для личных целей и о контрабанде не помышляла.

Накануне в Россию прилетела мать Наамы Яффа Иссахар, она приехала в подмосковную колонию и сказала собравшимся там журналистам, что «необходимо подождать и посмотреть». На минувшей неделе женщина в Израиле встретилась с Путиным и попросила российского президента помочь вернуть дочь домой.