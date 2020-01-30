Томские ученые поставят индикаторы качества на продукты

Качество молока смогут определять покупатели в магазине с помощью специального индикатора, он будет показывать испорчен продукт или пригоден для употребления, сообщается на сайте Томского политехнического университета.

Алгоритм определения качества продуктов разработала преподаватель отделения автоматизации и робототехники ТПУ Ольга Воскобойникова. Его проверили на молоке. На упаковку молока ставится индикатор — полимерная матрица. Реагенты в ее составе взаимодействуют с продуктом и меняют цвет в зависимости от времени хранения.

Если индикатор зеленого цвета, то продукт годен к употреблению, если желтый — испорчен. В перспективе продукты с индикаторами могут появиться в магазинах, и покупатель сможет безошибочно выбрать качественный продукт. По словам Воскобойниковой, полимерную матрицу можно установить на молоке, мясе и других продуктах.

В помощь покупателям разработают специальное приложение на смартфоне, чтобы избежать ошибочного восприятия цвета индикатора.

«Субъективная составляющая зрения у всех разная. Для кого-то — это желтый, для кого-то —зеленый, если у кого-то проблемы со зрением, и он не может различить цвета, то в приложении будет хорошо показано, что испорчено, что не испорчено и сколько еще будет храниться», — сказала Sibnet.ru Ольга Воскобойникова.

Сейчас разработка алгоритма продолжается, в частности, авторы проекта разрабатываю приложение для смартфонов, о точных сроках реализации проекта пока неизвестно.