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Пораженные коронавирусом выявлены во всех провинциях Китая

Источник:
РБК
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Фото: © gov.cn

Первый подтвержденный случай заражения человека новым типом коронавируса 2019-nCoV зафиксировали в Тибете, то есть во всех регионах Китая, включая провинции, автономные районы и города центрального подчинения, выявлены случаи инфицирования, сообщает государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР.

Согласно отчету ведомства, число погибших от коронавируса достигло 170 человек, а число зарегистрированных случаев заражения превысило 7,7 тыс, из них в тяжелом состоянии находится 31 человек. «В общей сложности 170 пациентов, которые были вылечены и выписаны», — приводит РБК отчет комитета.

В специальных административных районах — Гонконге и Макао, а также в провинции Тайвань, политический статус которой не определен, зарегистрировано 25 подтвержденных случаев заболевания: 10 в Гонконге, семь в Макао и восемь на Тайване.

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Вспышка ранее неизвестного типа коронавируса произошла в конце прошлого года в китайском городе Ухань, провинция Хубэй. Позднее вирус начал распространяться по всей стране, а также за рубежом. К настоящему моменту случаи заболевания зафиксировали, в частности, в США, Канаде, Германии, Австралии, Южной Корее, Японии, Финляндии, ОАЭ.

В России на данный момент заразившихся коронавирусом нет. Президент Владимир Путин поставил перед властями задачу минимизировать человеческие потери в случае попадания коронавируса на территорию страны.

В Роспотребнадзоре сообщили, что с 28 января всех российских туристов, прибывающих из Китая, будут обследовать на коронавирус. В пяти дальневосточных регионах России, граничащих с КНР, закрыли пункты пропуска; речь идет об Амурской области, Приморском, Хабаровском и Забайкальском краях, в также Еврейской автономной области.

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