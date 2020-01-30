Новые санкции объяснили «ковбойскими замашками» США

Соединенные Штаты ввели санкции против восьми граждан России Украины и российской компании — оператора поездов дальнего следования в Крым, говорится в документе, опубликованном на сайте Минфина США.

США, вводя новые санкции в отношении Крыма, продолжают придерживаться во внешней политике «ковбойской тактики», считает глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте России Александр Молохов.

«В отличие от стран Европы, которые уже ощутимо колеблются, как бы по инерции продлевая раз за разом антироссийские санкции, американцы продолжают идти напролом, действуют нагло, беззастенчиво, форсируют эскалацию международной напряженности. Боюсь, что эта ковбойская тактика рано или поздно поссорит США со всем миром», — приводит РИА Новости слова Молохова.

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Под ограничения попали врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев, премьер Крыма Юрий Гоцанюк, председатель заксобрания Севастополя Владимир Немцев, член Совета Федерации от Севастополя Екатерина Албатаева, глава ЦИК Севастополя Сергей Даниленко, его заместитель Лидия Басова, секретарь ЦИК Екатерина Пыркова, а также транспортная компания «Гранд Сервис Экспресс».

Компания «Гранд Сервис Экспресс» — оператор поездов дальнего следования в Крым. Маршрут проходит по мосту через Керченский пролив. Представитель перевозчика сообщил, что санкции никак не скажутся на его работе, так как компания работает только на российском рынке.