Туристы назвали Байкал и Алтай самыми желанными местами для отдыха

Туристы предпочитают для отдыха Байкал, Крым, Алтайский край и Санкт-Петербург. Это самые желанные места для отдыха и развлечения, сообщил руководитель Центра развития региональной политики Илья Гращенков.

«С одной стороны, все хотят посетить Крым, это устойчивая цифра. Если рассматривать детально социологию, соцопросы, то выясняется, что практически ровное число респондентов всех возрастов, всех социальных слоев, сфер хотели бы поехать отдохнуть в Крым», — цитируют РИА Новости Гращенкова.

Туристы, которые хотят любоваться природой, а не только отдыхать на пляже, выбирают Байкал и Алтай — по 19%. Третье место у Камчатки (12%). Она также, по словам Гращенкова, рассматривается как один из самых перспективных регионов, который еще до недавнего времени был закрытым, законсервированным краем. Сегодня Камчатка — лидер по числу инвестиций в туристической отрасли.

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«Дальше идет абстрактная Сибирь (10%), то есть люди не очень представляют, куда бы они еще съездили, но Сибирь, как некое общее представление, тоже лидирует, и от нее с небольшим отрывом Карелия (9%)», — добавил он.

Также руководитель Центра указал, что среди причин того, почему россияне не путешествуют, можно выделить высокую стоимость и отсутствие времени. «Но что интересно, плохой сервис беспокоит всего лишь 3%, и проблемы транспорта, низкий комфорт — тоже всего лишь 2%», — уточнил он.