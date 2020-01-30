Главу Алтая госпитализировали в Москве с острым панкреатитом

Главу Республики Алтай Олега Хорохордина госпитализировали в Москве с острым панкреатитом. Речи о проблемах с алкоголем не идет, сообщил Sibnet.ru представитель пресс-службы губернатора.

Накануне вечером Telegram-канал Baza сообщил, что Хорохордин госпитализирован якобы из-за длительного употребления алкоголя.

Пресс-секретарь главы региона Михаил Максимов подтвердил факт госпитализации. Он подчеркнул, что у Хорохордина возникли проблемы со здоровьем во время командировки в Москву. Его госпитализировали и поставили диагноз «острый панкреатит».

Сейчас обязанности главы исполняет первый заместитель председателя правительства Виталий Махалов, однако это связано с командировкой Хорохордина, а не госпитализацией, подчеркнул пресс-секретарь губернатора.

Сам Хорохордин рассказал ряду СМИ, что ситуация «вызвана стрессом и нарушением режима питания». «На рабочие процессы ситуация никак не повлияет», – сказал он агентству ТАСС.

Местные жители усомнились в правдивости первоначального источника, написавшего о проблемах с алкоголем. «Он все время на виду, проводит кучу совещаний, ездит по районам, встречается с людьми. Если бы он пил, это было бы понятно сразу», – пишут комментаторы.

Кроме того, многие вспомнили, что губернатор много занимается спортом, катается на горных лыжах, а в крещение окунался в прорубь. Часть местных журналистов предположили, что губернатора якобы могли отравить.