США расширили антироссийские санкции

Соединенные Штаты расширили антироссийские санкции, в «черный список» добавлены восемь граждан России и одна компания, сообщается на сайте Минфина США.

Ограничительные меры введены в отношении исполняющего обязанности главы Севастополя Михаила Развожаева, председателя севастопольского заксобрания Владимира Немцева, главы Совета министров Крыма Юрия Гоцанюка.



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Также в список попали член Совета Федерации от Севастополя Екатерина Алтабаева, руководитель избиркома Севастополя Сергей Даниленко, а также его заместитель Лидия Басова и секретарь избирательной комиссии Севастополя Екатерина Пыркова.

Накануне их внес в санкционный список Совет Евросоюза. Уточнялось, что это связано с проведением выборов 8 сентября 2019 года в Крыму. Кроме этого, россияне попали в канадский «черный список».

Помимо этого, США включили в санкционный список компанию «Гранд сервис экспресс» и ее гендиректора Александра Ганова. Компания является оператором оператора пассажирских железнодорожных перевозок в Крым.