НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты

США расширили антироссийские санкции

Источник:
Sibnet.ru
257 3
Фото: © The White House

Соединенные Штаты расширили антироссийские санкции, в «черный список» добавлены восемь граждан России и одна компания, сообщается на сайте Минфина США.

Ограничительные меры введены в отношении исполняющего обязанности главы Севастополя Михаила Развожаева, председателя севастопольского заксобрания Владимира Немцева, главы Совета министров Крыма Юрия Гоцанюка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСША помогли России нарастить экспорт нефти

Также в список попали член Совета Федерации от Севастополя Екатерина Алтабаева, руководитель избиркома Севастополя Сергей Даниленко, а также его заместитель Лидия Басова и секретарь избирательной комиссии Севастополя Екатерина Пыркова.

Накануне их внес в санкционный список Совет Евросоюза. Уточнялось, что это связано с проведением выборов 8 сентября 2019 года в Крыму. Кроме этого, россияне попали в канадский «черный список».

Помимо этого, США включили в санкционный список компанию «Гранд сервис экспресс» и ее гендиректора Александра Ганова. Компания является оператором оператора пассажирских железнодорожных перевозок в Крым.

Еще по теме
ПАСЕ подтвердила полномочия России
Самолет-шпион США пролетел над Россией
ПАСЕ решит судьбу российской делегации
Лидер Израиля расскажет Путину про «сделку века»
смотреть все
Политика #Мир
КАРТИНА ДНЯ
•
Россия опустит «железный занавес» из-за вируса
•
США расширили антироссийские санкции
•
ПАСЕ подтвердила полномочия России
•
Силовикам откроют данные россиян
Подробности
•
Коронавирус стал героем интернет-фольклора
•
Игроки Ростелекома получили преимущества в Warface и ArcheAge
•
Забытый монстр: почему «Объект 195» проиграл «Армате»
•
Маньяки в погонах: как раскрывают больных моралистов
Как это работает
•
Как устроена МКС: удивительное и самое подробное видео
•
Какое обезболивающее средство лучше
•
Почему все лгут, или Как работает полиграфолог
•
Спящая ледышка: куда зимой исчезают лягушки?
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Врач перечислила группы риска по заражению коронавирусом
Сибирь 29.01.2020 19:40
Назван срок жизни коронавируса в посылках
Сибирь 29.01.2020 18:40
Двух новосибирцев проверили на коронавирус
Сибирь 29.01.2020 14:29
Иркутянина осудили на 15 лет «строгача» за спровоцированное ДТП
Сибирь 29.01.2020 14:18
Самое популярное
Озвучен правильный способ стирать джинсы
12944
Смертельный китайский вирус предсказывала Ванга
11102
США начали «финальную битву» за Сирию
10285
Начало сериала по роману Лукьяненко поссорило зрителей
8187
Обсуждение (3)
Правила комментирования
Добавить комментарий
Правила комментирования
КАРТИНА ДНЯ
•
Россия опустит «железный занавес» из-за вируса
•
США расширили антироссийские санкции
•
ПАСЕ подтвердила полномочия России
•
Силовикам откроют данные россиян
Как это работает
•
Как устроена МКС: удивительное и самое подробное видео
•
Какое обезболивающее средство лучше
•
Почему все лгут, или Как работает полиграфолог
•
Спящая ледышка: куда зимой исчезают лягушки?
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Игроки Ростелекома получили преимущества в Warface и ArcheAge
•
Адрес и пароль: как попасть в настройки роутера
•
Тариф «Игровой»: как стать киберспортсменом
•
Акция для геймеров: тариф «Игровой» за подключение друга
•
Попробуй новое ТВ: раздача бесплатного Wink продолжается
•
Аванс или кредит: как понять счета Ростелекома
Мультимедиа
•
Семь крещенский купелей Новосибирска. ИНФОГРАФИКА
•
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
•
Экзоты, гиганты и милашки на выставке кошек. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Sibnet.Ru
Топ комментариев

Voennii

Я чота не заметил чтобы картошка с капустой в магазинах подешевели, я так то овощи закупают по осени...

Leonrek

А собственные доходы Мака ревича, не способны покрыть расходы на фильм? Хм... И как ненавистное им гос-во,...

Я Свободен

Ну так что бы просто выжить на одного человека в месяц нужно где то 25000 руб. Все что меньше можно расценивать...

pro1002008

А разве это неправа, и он не пел для нацистов в Донбассе?Разве неправда то, что он один из немногих,...

Saw77

Ну вот началась стравливание народа....