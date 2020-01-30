ПАСЕ подтвердила полномочия России

Большинство депутатов Парламентской ассамблеи Совета Европы поддержали ратификацию полномочий российской делегации в полном объеме.

За принятие решения в пользу России выступили 96 депутатов, 44 были против, семь воздержались. В результате ПАСЕ не будет отзывать полномочия российских парламентариев, как того требовала группа депутатов из Прибалтики.

«Ассамблея не считает возможным применить правила, предусматривающие оспаривание полномочий в связи с нарушением базовых принципов Совета Европы или невыполнением обязательств», — говорится в сообщении организации.

ПАСЕ также признала прогресс в выполнении условий Минских соглашений по урегулированию кризиса на Украине, однако в документе содержится напоминание о «позиции ассамблеи по незаконной аннексии Крыма».