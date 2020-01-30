НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты

ПАСЕ подтвердила полномочия России

Источник:
ТАСС
287 1
Фото: © Council of Europe

Большинство депутатов Парламентской ассамблеи Совета Европы поддержали ратификацию полномочий российской делегации в полном объеме.

За принятие решения в пользу России выступили 96 депутатов, 44 были против, семь воздержались. В результате ПАСЕ не будет отзывать полномочия российских парламентариев, как того требовала группа депутатов из Прибалтики.

«Ассамблея не считает возможным применить правила, предусматривающие оспаривание полномочий в связи с нарушением базовых принципов Совета Европы или невыполнением обязательств», — говорится в сообщении организации.

ПАСЕ также признала прогресс в выполнении условий Минских соглашений по урегулированию кризиса на Украине, однако в документе содержится напоминание о «позиции ассамблеи по незаконной аннексии Крыма».

Еще по теме
Лукашенко пожаловался на «кинувшую» Москву
Лондон озвучил Путину ультиматум
Запад заподозрил Путина в попытке остаться навсегда
Вашингтон оценил отставку правительства России
смотреть все
Политика #Мир #Говорят о России
КАРТИНА ДНЯ
•
Россия опустит «железный занавес» из-за вируса
•
США расширили антироссийские санкции
•
ПАСЕ подтвердила полномочия России
•
Силовикам откроют данные россиян
Подробности
•
Коронавирус стал героем интернет-фольклора
•
Игроки Ростелекома получили преимущества в Warface и ArcheAge
•
Забытый монстр: почему «Объект 195» проиграл «Армате»
•
Маньяки в погонах: как раскрывают больных моралистов
Как это работает
•
Как устроена МКС: удивительное и самое подробное видео
•
Какое обезболивающее средство лучше
•
Почему все лгут, или Как работает полиграфолог
•
Спящая ледышка: куда зимой исчезают лягушки?
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Врач перечислила группы риска по заражению коронавирусом
Сибирь 29.01.2020 19:40
Назван срок жизни коронавируса в посылках
Сибирь 29.01.2020 18:40
Двух новосибирцев проверили на коронавирус
Сибирь 29.01.2020 14:29
Иркутянина осудили на 15 лет «строгача» за спровоцированное ДТП
Сибирь 29.01.2020 14:18
Самое популярное
Озвучен правильный способ стирать джинсы
12944
Смертельный китайский вирус предсказывала Ванга
11102
США начали «финальную битву» за Сирию
10285
Начало сериала по роману Лукьяненко поссорило зрителей
8187
Обсуждение (1)
Правила комментирования
Добавить комментарий
Правила комментирования
КАРТИНА ДНЯ
•
Россия опустит «железный занавес» из-за вируса
•
США расширили антироссийские санкции
•
ПАСЕ подтвердила полномочия России
•
Силовикам откроют данные россиян
Подробности
•
Коронавирус стал героем интернет-фольклора
•
Игроки Ростелекома получили преимущества в Warface и ArcheAge
•
Забытый монстр: почему «Объект 195» проиграл «Армате»
•
Маньяки в погонах: как раскрывают больных моралистов
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Игроки Ростелекома получили преимущества в Warface и ArcheAge
•
Адрес и пароль: как попасть в настройки роутера
•
Тариф «Игровой»: как стать киберспортсменом
•
Акция для геймеров: тариф «Игровой» за подключение друга
•
Попробуй новое ТВ: раздача бесплатного Wink продолжается
•
Аванс или кредит: как понять счета Ростелекома
Мультимедиа
•
Семь крещенский купелей Новосибирска. ИНФОГРАФИКА
•
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
•
Экзоты, гиганты и милашки на выставке кошек. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Sibnet.Ru
Топ комментариев

Voennii

Я чота не заметил чтобы картошка с капустой в магазинах подешевели, я так то овощи закупают по осени...

Leonrek

А собственные доходы Мака ревича, не способны покрыть расходы на фильм? Хм... И как ненавистное им гос-во,...

Я Свободен

Ну так что бы просто выжить на одного человека в месяц нужно где то 25000 руб. Все что меньше можно расценивать...

pro1002008

А разве это неправа, и он не пел для нацистов в Донбассе?Разве неправда то, что он один из немногих,...

Saw77

Ну вот началась стравливание народа....