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Россия опустит «железный занавес» из-за вируса

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба ОАО «РЖД»

Россия ограничит железнодорожное сообщение с Китаем с 31 января, решение принято из-за эпидемии коронавируса, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

При этом пять регионов России, граничащих с Китаем, — Амурская и Еврейская автономная области, Хабаровский, Забайкальский и Приморский края — оставят границы закрытыми для пешеходов и автомобилей до марта, передает ТАСС.

Вузам, где учатся студенты из Китая, которые уехали туда на каникулы, предложат продлить им отдых до марта. Однако из Пекина в Москву все это время будет ходить один прямой поезд, уточнила вице-премьер.

Сейчас в сообщении между Москвой и Пекином курсирует поезд китайского формирования, который идет в китайскую столицу через Монголию, а также поезд РЖД, который идет альтернативным маршрутом через Забайкалье и Маньчжурию.

Поезд Китайских железных дорог также ходит от приграничного Суйфэньхэ до станции Гродеково в Приморском крае, а между Читой и Маньчжурией курсируют беспересадочные вагоны. Все эти поезда с 31 января будут отменены.

Тема: Распространение китайского вируса
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