SpaceX вывела на орбиту сразу 60 спутников

SpaceX с помощью тяжелой ракеты-носителя Falcon 9 вывела на орбиту сразу 60 спутников Starlink, сообщается на сайте американской компании.

Ракету Falcon 9 запустили со стартового комплекса космодрома NASA на мысе Канаверал в штате Флорида. После развертывания новой партии спутников Starlink их количество на орбите увеличится до 240 аппаратов.



Ранее компания несколько раз переносила запуск Falcon 9 с грузом из-за непогоды. Проект Starlink предусматривает создание гигантской сети спутников для обеспечения Земли высокоскоростным интернетом.

Всего компания рассчитывает запустить около 12 тысяч спутников в ближайшие пять лет. После этого интернет Starlink будет доступен практически в любой точке земного шара, включая самые удаленные и труднодоступные места.