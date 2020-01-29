Самолет-шпион США пролетел над Россией

Военный самолет США провел многочасовой наблюдательный полет над территорией России в рамках Договора по открытому небу.

Самолет C-13OJ с инспекторами из Соединенных Штатов и Канады пролетел над Забайкальским и Хабаровском краем, а также над районами Бурятии и Амурской области, передает «Интерфакс».

Полет воздушного судна проходил по ранее согласованному с Россией маршруту. Также за полетом внутри самолета следили российские специалисты. Установленная на борту C-13OJ аппаратура наблюдения ранее прошла международное освидетельствование.

Договор по открытому небу подписали в 1992 году, полеты началась с 2002 года. Документ позволяет государствам-членам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга.