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Путин снял с должности главу Чувашии

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: premier.gov.ru / CC BY 4.0

Президент России Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий главы Чувашской Республики, сообщает пресс-служба Кремля.

«Постановляю отрешить Игнатьева Михаила Васильевича от должности главы Чувашской Республики в связи с утратой доверия президента Российской Федерации», — говорится в опубликованном указе.

Временно исполняющим обязанности главы региона назначен Олег Николаев, он будет занимать этот пост до вступления в должность нового избранного руководителя республики. Указ вступает в силу со дня его подписания.

Ранее главу Чувашии Михаила Игнатьева исключили из «Единой России». Поводом послужила видеозапись в интернете, на которой глава региона во время вручения сотрудникам МЧС новой техники заставил одного из пожарных подпрыгивать за ключами от машины.

До этого на торжественном мероприятии в честь Дня печати Игнатьев призвал «мочить» журналистов, которые «с утра до вечера критикуют». Впоследствии глава региона принес официальные извинения.

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