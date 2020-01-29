Медведев получил оценку президента

Президент России Владимир Путин счел полезной для страны работу правительства Дмитрия Медведева, заявление прозвучало на встрече с ушедшими в отставку членами кабмина.

«Сложностей было много, и, разумеется, на 100% никогда и нигде планы не исполняются», — цитирует Путина ТАСС. Глава государства уточнил, что команда Медведева сделала «очень много важных вещей, полезных для долгосрочного стратегического развития страны».

Путин пояснил, что непростым для правительства было «определить цели национального развития, выработать механизм достижения этих целей в виде национальных проектов, осуществлять текущую полномасштабную и разноплановую работу»

Российский лидер поблагодарил бывших членов правительства за их труд и выразил надежду на дальнейшую эффективную работу. Правительство Медведева объявило об отставке 15 января — сразу после послания президента Федеральному собранию.