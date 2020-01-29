Microsoft выпустила срочное обновление Windows 10

Microsoft выпустила внеочередное обновление для операционной системы Windows 10, сообщается на сайте компании.

Обычно накопительные обновления для «десятки» выпускаются в рамках ежемесячного обновления Patch Tuesday, традиционно выходящего во второй вторник месяца. Однако новый апдейт разработчики решили обнародовать заранее.

В описании указывается, что апдейт KB4532695 повышает точность распознавания лиц Windows Hello, а также исправляет ряд обнаруженных ошибок в операционной системе. При этом устанавливать его необходимо вручную.

В число исправленных ошибок попали проблемы с меню «Пуск», сбой поиска в «Проводнике», некорректная работа с внешними накопителями USB Type-C, отказ некоторых игр запускаться и многие другие глюки.