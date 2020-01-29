Путин поручил минимизировать человеческие потери от коронавируса

Задача российских властей — минимизировать человеческие потери в случае попадания коронавируса из Китая в Россию, заявил президент Владимир Путин.

Перед нами общая задача — минимизировать эти потери, сделать все, чтобы у нас ничего подобного не было», — сказал глава государства на совещании о мерах по предупреждению распространения коронавируса в России.

Путин напомнил, что специфика коронавируса — в его новизне, однако правительство и все ведомства должны сделать все, чтобы неожиданности, которые возникают перед специалистами, не стали неожиданностью для подавляющего большинства граждан.



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Президент отметил, что в Китае уже зафиксировано много случаев летальных исходов, однако Россия уже разработала ряд превентивных мер по нераспространению этого опасного вируса в России.

В совещании с Владимиром Путиным в Кремле приняли участие руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, вице-премьер РФ Татьяна Голикова и министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Число заболевших в мире на сегодня превысило шесть тысяч, более 130 человек в Китае погибли. Зарегистрированы случаи заболевания в других странах — Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Сингапуре, Вьетнаме, Непале, Австралии, Камбодже, Германии, Малайзии, Франции, ОАЭ.