Путин поручил минимизировать человеческие потери от коронавируса

Задача российских властей — минимизировать человеческие потери в случае попадания коронавируса из Китая в Россию, заявил президент Владимир Путин.
Перед нами общая задача — минимизировать эти потери, сделать все, чтобы у нас ничего подобного не было», — сказал глава государства на совещании о мерах по предупреждению распространения коронавируса в России.
Путин напомнил, что специфика коронавируса — в его новизне,
однако правительство и все ведомства должны сделать все, чтобы неожиданности,
которые возникают перед специалистами, не стали неожиданностью для подавляющего
большинства граждан.
Президент отметил, что в Китае уже зафиксировано много случаев летальных исходов, однако Россия уже разработала ряд превентивных мер по нераспространению этого опасного вируса в России.
В совещании с Владимиром Путиным в Кремле приняли участие руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, вице-премьер РФ Татьяна Голикова и министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
Число заболевших в мире на сегодня превысило шесть тысяч, более 130 человек в Китае погибли. Зарегистрированы случаи заболевания в других странах — Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Сингапуре, Вьетнаме, Непале, Австралии, Камбодже, Германии, Малайзии, Франции, ОАЭ.