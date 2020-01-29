Ученый рассказал о сроке жизни коронавируса в посылках

Опасения о заражении коронавирусом при получении посылки из Китая преувеличены. Вирус живет на разных поверхностях от шести до 48 часов, сообщил заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета Сергей Нетесов журналистам в среду.

«Сейчас проведен целый комплекс исследований: сколько какие вирусы выживают на разных поверхностях, предметах и материалах. Поверхности, которые дольше всего сохраняют вирус жизнеспособным — это пластмасса, металл, или поверхность, покрытая лаком. До 48 часов это может быть. Меня иногда удивляет, когда люди во время эпидемий не обрабатывают ручки дверей», — отметил Нетесов.

На ткани вирус живет гораздо меньше: шесть-восемь часов. Поэтому посылок опасаться не надо, добавил ученый. лучше обратить внимание на должную обработку овощей и фруктов: их нужно тщательно мыть.

Новый вид вируса возник в декабре в Китае. По последним данным, общее число заболевших пневмонией, вызванной коронавирусом, достигло более 6 тысяч человек. Число летальных исходов составило 132.