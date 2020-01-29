НАВЕРХ
#Законы #Город #Активисты #Образование #Здоровье #История #Религия #О людях #Туризм #Еда #Гео #Звери

Ученый рассказал о сроке жизни коронавируса в посылках

Источник:
Sibnet.ru
408 0
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Опасения о заражении коронавирусом при получении посылки из Китая преувеличены. Вирус живет на разных поверхностях от шести до 48 часов, сообщил заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета Сергей Нетесов журналистам в среду.

«Сейчас проведен целый комплекс исследований: сколько какие вирусы выживают на разных поверхностях, предметах и материалах. Поверхности, которые дольше всего сохраняют вирус жизнеспособным — это пластмасса, металл, или поверхность, покрытая лаком. До 48 часов это может быть. Меня иногда удивляет, когда люди во время эпидемий не обрабатывают ручки дверей», — отметил Нетесов.

На ткани вирус живет гораздо меньше: шесть-восемь часов. Поэтому посылок опасаться не надо, добавил ученый. лучше обратить внимание на должную обработку овощей и фруктов: их нужно тщательно мыть.

Новый вид вируса возник в декабре в Китае. По последним данным, общее число заболевших пневмонией, вызванной коронавирусом, достигло более 6 тысяч человек. Число летальных исходов составило 132.

Еще по теме
Врач перечислила группы риска по заражению коронавирусом
Китай передал геном нового коронавируса России
Двух новосибирцев проверили на коронавирус
Какое обезболивающее средство лучше
смотреть все
Жизнь #Здоровье
КАРТИНА ДНЯ
•
Кремль оценил предложение сделать Путина «верховным правителем»
•
Силовикам откроют данные россиян
•
Пятерых экс-полицейских задержали по делу журналиста Голунова
•
Китай передал геном нового коронавируса России
Подробности
•
Игроки Ростелекома получили преимущества в Warface и ArcheAge
•
Забытый монстр: почему «Объект 195» проиграл «Армате»
•
Маньяки в погонах: как раскрывают больных моралистов
•
«СКИФ»: зачем России самый мощный в мире синхротрон
Как это работает
•
Какое обезболивающее средство лучше
•
Почему все лгут, или Как работает полиграфолог
•
Спящая ледышка: куда зимой исчезают лягушки?
•
Адрес и пароль: как попасть в настройки роутера
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Врач перечислила группы риска по заражению коронавирусом
Сибирь 29.01.2020 19:40
Назван срок жизни коронавируса в посылках
Сибирь 29.01.2020 18:40
Двух новосибирцев проверили на коронавирус
Сибирь 29.01.2020 14:29
Иркутянина осудили на 15 лет «строгача» за спровоцированное ДТП
Сибирь 29.01.2020 14:18
Самое популярное
Озвучен правильный способ стирать джинсы
12754
США начали «финальную битву» за Сирию
10027
Смертельный китайский вирус предсказывала Ванга
9830
Начало сериала по роману Лукьяненко поссорило зрителей
7940
Обсуждение (0)
Правила комментирования
Добавить комментарий
Правила комментирования
КАРТИНА ДНЯ
•
Кремль оценил предложение сделать Путина «верховным правителем»
•
Силовикам откроют данные россиян
•
Пятерых экс-полицейских задержали по делу журналиста Голунова
•
Китай передал геном нового коронавируса России
Как это работает
•
Какое обезболивающее средство лучше
•
Почему все лгут, или Как работает полиграфолог
•
Спящая ледышка: куда зимой исчезают лягушки?
•
Адрес и пароль: как попасть в настройки роутера
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Игроки Ростелекома получили преимущества в Warface и ArcheAge
•
Адрес и пароль: как попасть в настройки роутера
•
Тариф «Игровой»: как стать киберспортсменом
•
Акция для геймеров: тариф «Игровой» за подключение друга
•
Попробуй новое ТВ: раздача бесплатного Wink продолжается
•
Аванс или кредит: как понять счета Ростелекома
Мультимедиа
•
Семь крещенский купелей Новосибирска. ИНФОГРАФИКА
•
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
•
Экзоты, гиганты и милашки на выставке кошек. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Sibnet.Ru
Топ комментариев

Невезучий

Мы видать скот, который питается картофелем, свеклой, капустой.

k051173

ЦитатаДля трудоспособного населения предлагается цифра 11 510 рублей, для пенсионеров — 8 788 рублей,...

Иркут 69

А всё гениальное просто. Неужели вы думали что они будут городить что то изящное? Тупо и грубо... вот...

Voennii

Я чота не заметил чтобы картошка с капустой в магазинах подешевели, я так то овощи закупают по осени...

Uynachalnica

Два посыла от Путина:https://info.sibnet.ru/article/560372/ - об изменении конституцииhttps://info.sibnet.ru/article/560666/...