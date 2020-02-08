Почему снюсы оказались вне закона?

Контрольные ведомства устроили настоящую облаву на снюсы — внезапно ставшие модными бездымные продукты табачной промышленности. Точки продаж этих никотиновых товаров массово закрывают, а в Госдуме обсуждают введение уголовной ответственности за их распространение. Что такое снюсы и так ли они опасны на самом деле?

Только в регионах Сибири изъято около 10 тысяч единиц продукции, подходящей под понятие «снюсы». И работа по пресечению продаж продолжается. «Прокуратурой организованы совместные с органами внутренних дел мероприятия, в том числе по правовому просвещению, в целях предупреждения распространения среди несовершеннолетних некурительных табачных изделий, никотиносодержащих веществ (в том числе снюсов) и сниффинга», — сообщил Sibnet.ru старший помощник прокурора Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Дмитрий Лямкин.

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Лицо врага

«Снюс — это сосательный табак. Население у нас введено в заблуждение тем, что товар, который мы сейчас изымаем из торговли, называют снюсом. На самом деле — это не снюс. Это никотинсодержащая, некурительная продукция. А снюсом почему в простонародье называют, мы не знаем», — прокомментировала Sibnet.ru представитель красноярского управления Роспотребнадзора Елена Юртаева.

В продаже можно встретить несколько видов такой продукции: жевательные пластинки, сосательные конфеты и паки. В них нет табака, но в большом количестве содержится никотин. Для сравнения, в одной порции псевдо-снюса содержание никотина сопоставимо с 14-20 сигаретам.

Никотиновый пэк выглядит как белый пакетик из волокнистого материала с белым порошком внутри, имеет ментоловый запах и вкус. По результатам исследования, проведенного учеными Сибирского федерального Университета, в таком пэке, кроме никотина, содержатся свинец, хром, кадмий и мышьяк.

До обморока

Пожелтевшие зубы и язвы на деснах — не самые страшные последствия употребления попавших в опалу снюсов. Если у подростков (13-15 лет) никотиновая продукция вызывает привыкание, то для детей существует реальная угроза здоровья.

«Основная разница у более маленьких детей в том, что они воспринимают это конфетками и могут съесть большую дозировку, что проявится острыми симптомами отравления, острой интоксикацией. Это может быть тошнота, рвота, диарея, боли в животе, учащенное сердцебиение, повышенное артериальное давление, слабость, недомогание, расширенные зрачки», — рассказала Sibnet.ru детский невролог Надежда Казакова.

У подростков, употребляющих снюс в течение трех-шести месяцев, наблюдаются симптомы хронической интоксикации. Это переменчивость настроения и общего самочувствия — от возбуждения до слабости и вялости. Может замедлиться рост роста и снизится темп развития умственных способностей. Самые очевидные и распространенные признаки хронического отравления снюсами — одышка, кашель, першение в горле, быстрое развитие кариеса, пожелтение зубов, язвы и ожоги на слизистой ротовой полости.

Официальной статистики по смертности от никотиновых снюсов нет, но с осени 2019 года СМИ сообщали о частных случаях гибели подростков в разных регионах страны. Так, смерти школьников в Смоленсокой, Кировской, Рязанской, Новосибирской областях связывают именно со снюсами.

Криминального пути распространения снюсов пока нет. Как правило, подростки узнают о них друг от друга. «Просто обычный день в школе был, на перемене друзья показали, говорят: "Попробуй, тебе классно будет". Я сначала не соглашался, потом согласился», — рассказал 15-летний школьник в эфире программы «Жить здорово».

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По мнению детского психолога Людмилы Лейдман, подросткам сложно противостоять соблазну попробовать что-то неизвестное, а еще больше — запрещенное. И возможно, возникший хайп вокруг снюсов, а тем более запреты, могут только спровоцировать рост интереса.

«А вспомните себя в этом возрасте? Мне лично хотелось быть в теме, быть плохишом — иметь на это смелость, значит иметь определённый энергетический запал, которым измеряется все в этом мире, пусть даже и неосознанно, значит быть крутым. Быть крутым значит быть признанным, а это одно из основных желаний подростка проучит авторитет у своих сверстников, пускай даже цена будет высока», — сказала Лейдман.

Законы и меры

По закону (ФЗ №15, статья 19, часть 8) оптовая и розничная торговля насваем и сосательным табаком (снюсом) запрещена. Производители никотиновых снюсов обошли закон тем, что в них не содержится табак. Эту продукцию изымают у продавцов на других основаниях.

«Это пищевая продукция, к которой применяется требование технического регламента о безопасности пищевой продукции. А таких документов у них (продавцов) нет. То есть предприниматели берут на реализацию продукцию, считая, что это она табачная, а на самом деле она относится к пищевой. И документов, подтверждающих ее безопасность, у них нет», — пояснила Sibnet.ru представитель красноярского управления Роспотребнадзора Елена Юртаева.

Законотворцы в свою очередь предлагают свои методы по борьбе с псевдо-снюсами. Ряд регионов, в числе которых Иркутская область и Республика Бурятия, разрабатывают законопроекты, запрещающие продажу бестобачной никотиновой продукции.

«Торговцы отравой постоянно меняют её состав. Запретили табачные смеси – они придумали никотиновые, запретили соли – они придумали что-то ещё. Поэтому очень важно, чтобы законодательство не "било по хвостам", играя в догонялки с продавцами "безобидных" конфеток, наркоторговцами, а работало на упреждение», — высказался автор «антинаркотической» инициативы, депутат новосибирского парламента Олег Сметанин.

Одними из последних высказался депутат Госдумы, член Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству («Единая Россия») Отари Аршба, отметивший, что к нему на прием приходят толпами родители и буквально умоляют убрать снюсы из продажи. 5 февраля Аршба предложил ввести уголовную ответственность за продажу «отравы», приравняв производство никотинсодержащей продукции к наркотикам.