Силовикам откроют данные россиян

Сотрудники правоохранительных органов к 2024 году получат онлайн-доступ к различным конфиденциальным данным россиян, свидетельствует презентация министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максута Шадаева.

Глава ведомства представил документ на заседании рабочей группы Госсовета, пишут «Ведомости». Презентация была посвящена «стратегии развития цифровой экономики в интересах граждан, бизнеса» и власти.



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В частности, министр поднял тему доступа силовиков, ведущих оперативную деятельность, к государственным данным, информации операторов мобильной связи, поставщиков интернет-услуг и банков.

Сейчас правоохранительные органы могут получить доступ к конфиденциальным данным только по решению суда. К таким данным относятся записи разговоров, СМС-сообщения, переписка в соцсетях, банковская информация.

Согласно статье 55 Конституции ограничение прав гражданина на тайну переписки возможно в случае необходимости «защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства».