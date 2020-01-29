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Китай передал геном нового коронавируса России

Источник:
ТАСС
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Фото: © UK Department for International Development

Китай уже передал России геном нового коронавируса 2019-nCoV и ученые двух стран уже приступили к разработке вакцины, сообщает генеральное консульство России в Гуанчжоу (южная китайская провинция Гуандун).

«Китайская сторона передала Российской Федерации геном вируса, что позволило нашим ученым в короткий срок разработать экспресс-тесты, дающие возможность в течение двух часов идентифицировать вирус в организме человека. Российские и китайские специалисты приступили к разработке вакцины», — приводит ТАСС сообщение генконсульства.

Посольство России в Пекине обсуждает с китайской стороной вопрос эвакуации российских граждан только из провинции Хубэй, где зафиксировано наибольшее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса.

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«В настоящее время посольство России в КНР прорабатывает с китайскими властями вопросы эвакуации лишь граждан, находящихся в эпицентре эпидемии в провинции Хубэй (в основном это город Ухань). Нахождение в этом районе представляет реальную угрозу для жизни и здоровья. Самостоятельно выехать оттуда невозможно, так как в регионе введен карантин»,— сказано в заявлении генконсульства.

В среду посольство РФ в Пекине сообщило, что поддерживает связь с 177 гражданами России, находящимися в провинции Хубэй. Из них 120 человек — в городе Ухане.

По последним данным, общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, достигло 6012 человек. Число летальных исходов составило 132.

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