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Необычный взрыв зафиксировали в космосе

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © NASA

Астрономы из Японии и Австралии зафиксировали в космосе очень редкий взрыв, возникающий при рождении массивной звезды.

Зарождающаяся звезда притягивает материал из окружающего облака газа и пыли, такой процесс называется аккреция. Иногда формирующаяся звезда поглощает огромное количество вещества за короткое время, происходит взрыв, пишет Conversation.

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Наблюдать за такими процессами затруднительно, так как вокруг Солнечной системы массивные звезды образуются чрезвычайно редко. До настоящего времени астрономам удалось зафиксировать всего три подобных случая.

В январе 2019 года исследователи зафиксировали активность массивной протозвезды G358-MM1. Последующие наблюдения в Австралии зафиксировали тепловую волну, проходящую через окрестности формирующейся звезды. Взрыв продлился несколько месяцев.

Примечательно, что характеристики взрыва оказались уникальными. Астрономы полагают, что свойства подобных всплесков зависят от массы и стадии эволюции звезды. Сейчас ученые продолжают наблюдать за G358-MM1.

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