Необычный взрыв зафиксировали в космосе

Астрономы из Японии и Австралии зафиксировали в космосе очень редкий взрыв, возникающий при рождении массивной звезды.
Зарождающаяся звезда притягивает материал из окружающего облака
газа и пыли, такой процесс называется аккреция. Иногда формирующаяся звезда
поглощает огромное количество вещества за короткое время, происходит взрыв,
пишет Conversation.
Наблюдать за такими процессами затруднительно, так как вокруг Солнечной системы массивные звезды образуются чрезвычайно редко. До настоящего времени астрономам удалось зафиксировать всего три подобных случая.
В январе 2019 года исследователи зафиксировали активность массивной протозвезды G358-MM1. Последующие наблюдения в Австралии зафиксировали тепловую волну, проходящую через окрестности формирующейся звезды. Взрыв продлился несколько месяцев.
Примечательно, что характеристики взрыва оказались уникальными. Астрономы полагают, что свойства подобных всплесков зависят от массы и стадии эволюции звезды. Сейчас ученые продолжают наблюдать за G358-MM1.