Озвучены имена племени звезд «Последнего героя»

Рэпер Птаха, актриса Елена Проклова и еще шесть знаменитостей войдут в команду звезд проекта «Последний герой», сообщает в среду пресс-служба канала ТВ-3.

Премьера «Последнего героя» состоится 8 февраля. Вести шоу будет актриса Яна Троянова. В составе «Племени звезд» актрисы, рэпер, спортсмен, хореограф и блогер. Соперничать со знаменитостями будут обычные люди, в каждой команде по восемь человек.

Племя звезд

Надежда Ангарская, 37 лет. Участница Comedy Woman, певица. Родилась и выросла в Якутии, была замужем за гражданином Иордании, но в прошлом году развелась. После рождения сына Давида набрала и сумела скинуть 30 кг. На шоу едет с желанием победить и похудеть.

Наталья Бардо, 31 год. Актриса, звезда романтических комедий («Пятница», «Бабушка лёгкого поведения») и сериала «Улетный экипаж». Училась в детской музыкальной школе по классу фортепиано, окончила Театральный институт имени Б. Щукина. Не состоит в официальном браке, есть сын Эрик от гражданского мужа, режиссёра Марюса Вайсберга. На шоу едет отдохнуть от цивилизации.

Алексей Воевода, 39 лет. Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта по бобслею и армреслингу, депутат Государственной Думы, обладатель ордена «За заслуги перед отечеством» IV степени, вегетарианец. Не женат, детей нет. На шоу едет, чтобы выйти из зоны комфорта.

Давидыч (Эрик Китуашвили), 38 лет. Скандальный автоблогер и организатор движения стритрейсеров «Смотра.ру». По обвинению в мошенничестве провёл почти 3 года в заключении, но в итоге был освобождён по апелляции. На шоу едет похудеть и проявить себя ради девушки, которой недавно сделал предложение.

Лукерья Ильяшенко, 30 лет. Актриса и профессиональная танцовщица, прославилась ролями в сериалах «Сладкая жизнь» и «Измены», исполнила одну из главных ролей в фантастическом экшене «Аванпост». Не замужем, детей нет. На шоу едет, чтобы справиться со своей закрытостью.

Евгений Папунаишвили, 38 лет. Танцор, хореограф, ведущий, руководитель собственной сети школ танцев «ШТЕП», постоянный участник и член жюри крупнейших танцевальных шоу. Попал в Книгу рекордов России и Гиннесса проведя самый массовый урок танца в России для 2239 учеников одновременно. Женат, есть дочь. На шоу едет за победой.

Елена Проклова, 66 лет. Актриса театра и кино, запомнившаяся ролями в таких классических советских фильмах, как «Звонят, откройте дверь», «Снежная королева», «Мимино», «Гори, гори, моя звезда» и многих других. В 2002-03 годах участвовала в 3-м сезоне шоу «Последний герой». Разведена, есть дети и внуки. На шоу едет за эмоциями.

Птаха (Давид Нуриев), 38 лет. Рэпер, вместе с Гуфом и Слимом участвовал в проекте CENTR, сооснователь популярного лейбла «ЦАО Records». Женат, есть взрослая дочь от первого брака. На шоу едет за экстримом.