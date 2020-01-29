Двух новосибирцев проверили на коронавирус

Двух новосибирцев, которые посещали Китай, обследовали из-за подозрения в заражении коронавирусом, диагноз не подтвердился, сообщила в среду журналистам главный инфекционист Новосибирской области Лариса Позднякова.

Два пациента с подозрением на коронавирус были обследованы в медучреждениях Новосибирской области. Подозрения не подтвердились.

«Первый пациент — прописан в Тюмени, живет в Новосибирске, прилетел из Гонконга. После прилёта у него поднялась температура. Вторая девушка, отдыхала на Хайнане. Семь дней, как была дома и заболела. Сама пришла в больницу. Диагноз не подтвердился», — сказала Позднякова.

Масштабы распространения нового коронавируса 2019-nCoV за месяц превзошли произошедшую в 2002-2003 годах вспышку атипичной пневмонии. От нового вируса погибло более 130 человек. Началось распространение болезни в Китае.