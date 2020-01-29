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Иркутянина осудили на 15 лет «строгача» за спровоцированное ДТП

Источник:
Sibnet.ru
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Водитель внедорожника, который специально спровоцировал смертельное ДТП в Иркутске, заслушал беспрецедентный приговор, ему назначили наказание в виде 15 лет лишения свободы, сообщает СУ СК РФ по Иркутской области.

По версии следствия, водитель автомобиля Toyota Land Cruiser умышленно столкнул KIA п на встречную полосу. В результате произошло лобовое столкновение KIA и Mitsubishi. Четверо пострадавших в аварии, двое из которых дети 8 и 12 лет, были экстренно госпитализированы с телесными повреждениями различной степени тяжести. Для 27-летнего водителя Mitsubishi полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью.

Следователям обвиняемый признался, что намеренно подрезал автомобиль, которым управляла женщина, после чего скрылся с места аварии.

«В следственной и судебной практике — это беспрецедентный случай привлечения к уголовной ответственности лица, совершившего особо тяжкое преступление подобным специфическим способом. Следователи следственного отдела по Ленинскому району Иркутска длительное время собирали доказательства, подтверждающие вину обвиняемого в совершении убийства, завуалированного под дорожно-транспортное происшествие», — говорится в сообщении.

Иркутский областной суд назначил подсудимому наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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