Девушка из Новосибирска будет выживать в «Последнем герое»

Жительница Новосибирска Наталья Филиппова попала в проект «Последний герой», где команда знаменитостей будет соревноваться с командой телезрителей, сообщает в среду пресс-служба канала ТВ-3.

«Принять участие в проекте было скорее спонтанным решением. Безусловно, мне очень нравился "Последний герой". И, смотря предыдущие сезоны, конечно, я мечтала о том, что неплохо было бы очутиться там, на острове. Но цели такой я себе не ставила. И вот, однажды, я увидела рекламу о том, что объявляется кастинг для телезрителей, да еще и в моем городе… Сомнений не было никаких», — сказала Филиппова.

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По правилам «Последнего героя», на остров отправятся две команды по восемь человек. Одна команда будет состоять из знаменитостей, вторая — из обычных людей. Съемки будут проходить на Филиппинских островах. На протяжении 39 дней участники программы будут выживать, добывать себе еду и избавляться от самых слабых или, наоборот, опасных соплеменников в борьбе за звание последнего героя.

В эфир канала ТВ-3 «Последний герой» выйдет 8 февраля, ведущей шоу станет актриса Яна Троянова.