Макаревич обиделся на нового министра культуры

Музыкант Андрей Макаревич обвинил нового министра культуры Ольгу Любимову в отказе от спонсирования фильма про группу «Машина времени», написав об этом в соцсети.
Планировалось, что фильм про «Машину времени» будет выпущен
к 50-летию группы. Он должен был состоять из 10-15 новелл, каждую из которых
снял бы отдельный режиссер. На этапах согласования проект был одобрен
экс-министром культуры Владимиром Мединским, но под управлением Любимовой
создатели фильма получили отказ.
«Молодец, что Макаревича умыла — он же предатель, для
фашистов поёт! Я уж думал, у них финансирование кончилось», — написал Макаревич
про Любимову в Facebook.
Планировалось, что фильм про «Машину времени» будет выпущен
к 50-летию группы. Он должен был состоять из 10-15 новелл, каждую из которых
снял бы отдельный режиссер. На этапах согласования проект был одобрен
экс-министром культуры Владимиром Мединским, но под управлением Любимовой
создатели фильма получили отказ.
«Молодец, что Макаревича умыла — он же предатель, для
фашистов поёт! Я уж думал, у них финансирование кончилось», — написал Макаревич
про Любимову в Facebook.