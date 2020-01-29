Макаревич обиделся на нового министра культуры

Музыкант Андрей Макаревич обвинил нового министра культуры Ольгу Любимову в отказе от спонсирования фильма про группу «Машина времени», написав об этом в соцсети.

Планировалось, что фильм про «Машину времени» будет выпущен к 50-летию группы. Он должен был состоять из 10-15 новелл, каждую из которых снял бы отдельный режиссер. На этапах согласования проект был одобрен экс-министром культуры Владимиром Мединским, но под управлением Любимовой создатели фильма получили отказ.

«Молодец, что Макаревича умыла — он же предатель, для фашистов поёт! Я уж думал, у них финансирование кончилось», — написал Макаревич про Любимову в Facebook.