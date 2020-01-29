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Хакасия оказалась в лидерах по мужскому бесплодию

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба правительства НСО

Хакасия оказалась лидером по мужскому бесплодию среди регионов России, сообщается в сборнике «Мужское бесплодие в Российской Федерации: статистические данные за 2000-2018 годы».

С 2000 по 2018 год количество официально зарегистрированных мужчин с бесплодием в России выросло в 2,1 раза, первичная заболеваемость — в 1,8 раза. Это может быть одной из причин снижения рождаемости.

Самой высокой в России оказалась заболеваемость в Курганской (1035,7), Магаданской области (783,6), Дагестане (674,1), Тюменской области (503,4) и Хакасии (426,5).

В Сибири за 2018 год было зафиксировано 4,7 тысячи случаев мужского бесплодия. Высокий показатель заболеваемости оказался в Хакасии и Новосибирской области. Наряду с этим в республике Алтай и Туве отмечена низкая заболеваемость: 7,2 и 8,6, соответственно.

По данным авторов сборника, статистика не отражает реального масштаба проблемы и во многом зависит от уровня развития урологии в каждом регионе. В данные попадают только мужчины, которые вместе с супругой пытаются завести ребенка, многие мужчины не ходят к врачам и не знают о состоянии здоровья.

Врачи считают, что надо создать национальную государственную программу, направленную на сохранение и восстановление репродуктивного потенциала. 

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