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Резкое похолодание придет в Новосибирск

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Резкое похолодание до 30 градусов мороза ожидается в Новосибирске в последние дни января, сообщает пресс-центр мэрии города.

По данным Западно-Сибирского Гидрометцентра, 29 января, в течение дня ожидается понижение температуры с 4 до 17 градусов мороза, умеренный снег, на дорогах — снежные заносы, гололедица, ветер северо-западный 6-11 метров в секунду.

В четверг ночью ожидается похолодание до 22-24 градусов мороза, в пригороде до 29 градусов мороза, днем температура составит 20-22 градусов. Небольшой снег, на дорогах – гололедица, ветер 4-9 метров в секунду.

В пятницу ночью 24-26 градусов мороза, в пригороде до 30 градусов мороза, днем 19-21 градусов мороза. Преимущественно без осадков, на дорогах — гололедица, ветер юго-восточный 3-8 метров в секунду.

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