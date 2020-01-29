Двоих увезли в больницу в Кемерове с подозрением на коронавирус

Взрослого и ребенка госпитализировали в Кемерове с подозрением на коронавирус во вторник. Необходимые анализы у них взяли, медики ждут результатов, сообщил департамент охраны здоровья области.

В пятницу в Кемеровскую областную инфекционную больницу доставили двух пациентов (взрослый и ребенок), прибывшие из КНР (Хайнань) с подозрением на наличие коронавируса. У пациентов взяли необходимые анализы для уточнения диагноза.

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Медики предупреждают, что для заболевания, вызванного коронавирусом характерны следующие проявления: повышенная температура тела, кашель, затруднение при дыхании, одышка, першение в горле.

На сегодня специфическая терапия и профилактические прививки не разработаны, в лечении применяют жаропонижающие, противокашлевые, неспецифические противовирусные средства.

Основными мерами предосторожности являются ношение защитных масок, ограничение пребывания в местах массового скопления людей, частое мытье рук, регулярное проветривание и влажная уборка помещений.

Врачи рекомендуют не ездить в страны с распространением инфекции. Особое внимание следует уделить возникновению типичных симптомов у лиц, прибывших из стран Юго-Восточной Азии: не позднее 14 дней после приезда. В этом случае необходимо обязательно обратиться к врачу и информировать его о факте пребывания в странах с распространением коронавирусной инфекции.