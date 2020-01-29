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Бензовоз и три машины столкнулись на красноярском трассе

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ГУ МВД по Красноярскому краю

Авария с участием бензовоза и трех машин произошла на трассе Р-255 «Сибирь», сообщает ГУ МВД по Красноярскому краю.

На 784 километре автодороги Р-255 «Сибирь» произошло столкновение легковых автомобилей «Нива Шевроле», «Ваз 2107», BMW и грузового автомобиля «МАЗ».

По предварительной информации, 40-летний водитель «Нивы» на встречной полосе врезался с автомобилем «Ваз 2107». Затем двигавшийся в попутном направлении бензовоз столкнулся с «Нивой» и BMW.

В результате столкновения пострадал один человек. Розлива топлива не произошло. Трасса открыта в обоих направлениях.

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