Бензовоз и три машины столкнулись на красноярском трассе

Авария с участием бензовоза и трех машин произошла на трассе Р-255 «Сибирь», сообщает ГУ МВД по Красноярскому краю.

На 784 километре автодороги Р-255 «Сибирь» произошло столкновение легковых автомобилей «Нива Шевроле», «Ваз 2107», BMW и грузового автомобиля «МАЗ».

По предварительной информации, 40-летний водитель «Нивы» на встречной полосе врезался с автомобилем «Ваз 2107». Затем двигавшийся в попутном направлении бензовоз столкнулся с «Нивой» и BMW.

В результате столкновения пострадал один человек. Розлива топлива не произошло. Трасса открыта в обоих направлениях.