Фильм про горловое пение вышел в Бурятии

Фильм «Дыхание Земли», снятый в Бурятии, рассказывает о феномене горлового пения с разных позиций и о его истоках, сообщается на сайте Минкульта Республики.

«Мне был интересен вопрос откуда появился этот вид искусства в Бурятии. В фильме как раз задан вопрос: "А был ли у бурят хоомей?" И этот фильм попытка ответить на этот вопрос. Плюс аутентика локации — улус Зандин в Тугнуйской степи — идеально подходит для съёмок подобного рода фильмов. Настоящее вдохновение пришло в процессе работы, и конечно, природа, степь, лица людей», — рассказал режиссер фильма Владимир Ширапов.

Документально-постановочная лента длится 25 минут. В ней артисты, творческие люди, ученые и духовные лица размышляют о горловом пении. Создатели картины отмечают, что повествование вышло на совершенно неожиданный финал. Фильм создан на средства гранта Министерства культуры Бурятии.