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Красноярец нашел жену и сына мертвыми в квартире

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Мужчина нашел в квартире тела трехлетнего сына и бывшей жены, возможно малыша убила его мать, сообщает ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

По версии следствия, красноярец во вторник пришел в квартиру, где проживал его трехлетний сын со своей 32-летней матерью. Отец мальчика с семьей не проживал, но периодически навещал сына.

«Когда дверь никто не открыл, мужчина проник на балкон квартиры и обнаружил в комнате тела женщины и ребенка. По предварительным данным, женщина сначала убила сына, затем свела счеты с жизнью сама», — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 105 (убийство) УК РФ. Следователи оценят действия (бездействие) сотрудников органов опеки и попечительства. 

По данным ГУ МВД по Красноярскому краю, семья на учете органов внутренних дел не состояла.
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