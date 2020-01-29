Число пораженных коронавирусом в Китае превысило 5,9 тысячи

Количество зараженных пневмонией в Китае, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, достигло 5 974 человек, число летальных исходов возросло до 132, говорится в официальном сообщении Государственного комитета по делам здравоохранения КНР.

Как говорится в документе, состояние 1 239 инфицированных оценивается как тяжелое. Более 9,2 тысячи человек имеют симптомы заражения коронавирусом, но их диагноз пока не подтвержден. В карантине находятся еще почти 60 тысяч человек.

Согласно обновленной информации, более половины числа инфицированных (3,5 тысяч зараженных и 125 смертей) приходится на провинцию Хубэй, административный центр которой город Ухань является изначальным очагом распространения эпидемии.

Далее по этому показателю следуют провинции Гуандун (207 зараженных), Хэнань (206), Чжэцзян (173), Хунань (143) и город центрального подчинения Чунцин (132). Первый случай подозрения на заражение коронавирусом был зафиксирован в Тибете — последнем из свободных от этого заболевания регионов Китая.

Масштабы распространения нового коронавируса 2019-nCoV за месяц превзошли произошедшую в 2002-2003 годах вспышку атипичной пневмонии (SARS, тяжелый острый респираторный синдром), длившуюся более полугода.

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Число зараженных в ходе вспышки атипичной пневмонии, длившейся с конца 2002 года по август 2003 года, составило 5 327 человек. 349 случаев тогда завершились летальным исходом.

Как утверждали китайские специалисты, несмотря на то, что коронавирус является менее смертоносным и заразным заболеванием, чем SARS, его эпидемию гораздо тяжелее локализовать. Дело в том, что у новой пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, более продолжительный инкубационный период — от одного до 14 дней, — во время которого инфекция уже способна передаваться.

В то же время в легкой форме пневмонии нового типа ее симптомы не вызывают сильных опасений у пациента и медиков и очень схожи с обычной простудой — это насморк, температура, кашель. Однако даже в легкой форме заболевание передается от человека к человеку.