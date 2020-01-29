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Авторы умных светофоров в Красноярске получат 20 млн рублей

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Леонид Леонидов Sibnet.ru

Авторы красноярской системы умного регулирования дорожного движения получат 20 миллионов рублей для внедрения разработки в других городах, сообщает пресс-служба Красноярского регионального инновационно-технологического бизнес-инкубатора (КРИТБИ).

Компания «Модульные системы управления» разработала систему, отслеживающую в режиме реального времени ситуацию на дорогах города, оперативно информирующую о ДТП, заторах или неисправных светофорах. Программа при необходимости предлагает внести корректировки в режим светофорного регулирования. По информации разработчиков, к системе управления дорожным движением подключено 470 светофоров Красноярска.

«В 2017 году, до начала работы системы, в час пик дорожная ситуация по городу оценивалась в среднем в 9 баллов, то в 2019 году – 6 баллов. При этом прирост автомобилей в Красноярске только в 2019 году составил около 12 тысяч машин – это колонна в 60 км», — рассказал руководитель МКУ «Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства» Евгений Петрюк.

Мэр Красноярка Сергей Ерёмин отметил, что красноярская разработка значительно дешевле аналогов и позволяет решить масштабную задачу – интеллектуального управления дорожными потоками. Директор компании «Модульные системы управления» Денис Митюхин добавил, что внедрение и развитие системы позволяет не только повышать эффективность управления транспортными потоками, но и значительно влиять на экологическую ситуацию, так как весомую долю загрязнения воздуха дает стоящий в пробках и на светофорах транспорт.

Полученные в рамках конкурса «Развитие – Цифровые технологии» инвестиции в размере 20 миллионов рублей компания потратит на расширение функционала и масштабирование проекта. Компания проводит переговоры по внедрению системы в других городах России и за рубежом. 

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