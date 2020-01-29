Красноярский художник создал защитный костюм для матери с малышом

Эпатажный художник из Красноярска Василий Слонов после новостей о выявленном раке у эмбрионов продемонстрировал химзащитный костюм для матери с младенцем.

«Совершенно потрясён последними новостями! Просто выбит из колеи… По официальной информации, в Красноярске родились трое малышей, уже больных онкологическими заболеваниями. Причем заболевания возникли у них еще на стадии эмбрионального развития. Что это? Точка невозврата, или наоборот — нулевой километр ада?», — написал Слонов на Facebook под фотографией девушки в костюме химзащиты, в котором предусмотрен защитный шар для малыша.

По словам художника, «мы —красивые люди, мы должны отказаться жить без красоты, и надобно умирать красиво».

Красноярец известен эпатажными работами. Среди самых ярких — самовар с лицом президента РФ Владимира Путина и презервативы, цвет которых похож на березовую бересту.

В Красноярском крае показатели по онкологии выше, чем в среднем по России: 452,6 на 100 тысяч населения. По словам главного онколога края Андрея Модестова, у детей рак появляется в результате хромосомных и генных поломок, которые передаются из поколения в поколение.