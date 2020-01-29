Дело о дедовщине в воинской части Забайкалья передали в суд

Дело о неуставных отношениях, потерпевшим по которому проходит раненный Шамсутдиновым Евгений Графов, передали в суд. Обвиняемый — Руслан Мухатов, следует из документов Читинского гарнизонного военного суда.

25 октября 2019 года солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял восемь человек в воинской части в Забайкалье. Двоих тяжело ранил. Среди пострадавших — его сослуживец Евгений Графов. Шамсудтинова арестовали и предъявили обвинение по статье 105 УК РФ (убийство).

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В декабре стало известно, что Шамсутдинов и еще несколько военнослужащих проходят потерпевшими по делу о неуставных отношениях (дедовщине). В их числе раненный Евгений Графов, сообщил ТАСС со ссылкой на адвоката Равиля Тугушева.

Дело возбуждено по части 1 и части 2 статьи 335 УК РФ (нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности в отношении двух и более лиц). В качестве обвиняемого на сайте суда указан Руслан Мухатов.

Адвокат Шамсутдинова сообщил, что Мухатов также является рядовым военнослужащим, вину свою признал и попросил суд рассмотреть его дело в особом порядке.